Шмыгаль: С начала карантина получили статус безработного 276 тысяч человек
С начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Сейчас действительно сложная ситуация для людей в части потери работы. Микро и малый бизнес - это те сферы, где было огромное количество рабочих мест. На сегодняшний день, по последним данным, количество официально зарегистрированных безработных - более 514 тысяч человек.
На 12 марта (когда мы ввели карантин) это было 361 тысяча. С начала карантина получили статус безработного 276 тысяч человек", - подчеркнул премьер.
По его словам, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.
"Большое количество созданных рабочих мест - в сфере "Большой стройки", вот эти 100 млрд грн на дорожное строительство стимулируют создание 23 тысяч рабочих мест и еще около 150 000 в сопутствующих отраслях", - отметил премьер.
Среди приоритетов в борьбе с безработицей - адаптивный карантин, развитие малого и среднего бизнеса (программа "Новые деньги" - кредиты на развитие бизнеса, выделят 10 млрд грн гарантий от государства), "регуляторная гильотина", совершенствование налоговой системы, РРО.
"Роста цен в "коммуналке" не произошло. Наоборот, правительство работало над тем, чтобы цены на энергоносители, которые снижались, напрямую влияли на снижение тарифов", - добавил Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов.
"О плате за коммуналку - на время карантина мы отменили начисления санкций. После карантина, по закону, все мы должны платить за коммунальные услуги, потому что это такой же товар, как и хлеб в магазине, за который мы все платим. Успешно работает субсидирование, и будет работать", - подчеркнул глава правительства.
Напомним:
По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.
Читайте также: Безработных становится больше, в реальности – все еще хуже: есть ли у Украины план
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua