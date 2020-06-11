Шмыгаль: С начала карантина получили статус безработного 276 тысяч человек

С начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сейчас действительно сложная ситуация для людей в части потери работы. Микро и малый бизнес - это те сферы, где было огромное количество рабочих мест. На сегодняшний день, по последним данным, количество официально зарегистрированных безработных - более 514 тысяч человек.

На 12 марта (когда мы ввели карантин) это было 361 тысяча. С начала карантина получили статус безработного 276 тысяч человек", - подчеркнул премьер.

По его словам, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

"Большое количество созданных рабочих мест - в сфере "Большой стройки", вот эти 100 млрд грн на дорожное строительство стимулируют создание 23 тысяч рабочих мест и еще около 150 000 в сопутствующих отраслях", - отметил премьер.

Среди приоритетов в борьбе с безработицей - адаптивный карантин, развитие малого и среднего бизнеса (программа "Новые деньги" - кредиты на развитие бизнеса, выделят 10 млрд грн гарантий от государства), "регуляторная гильотина", совершенствование налоговой системы, РРО.

"Роста цен в "коммуналке" не произошло. Наоборот, правительство работало над тем, чтобы цены на энергоносители, которые снижались, напрямую влияли на снижение тарифов", - добавил Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов.

"О плате за коммуналку - на время карантина мы отменили начисления санкций. После карантина, по закону, все мы должны платить за коммунальные услуги, потому что это такой же товар, как и хлеб в магазине, за который мы все платим. Успешно работает субсидирование, и будет работать", - подчеркнул глава правительства.

Напомним:

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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Экономическая правда