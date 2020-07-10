Крупнейшую ветроэлектростанцию в Европе начнут строить в Запорожской области в октябре

Норвежская компания NBT в октябре начнет строительство ветровой электростанции "Зофия" общей мощностью 792,5 МВт в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

В декабря 2019 г. между Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении инвестиции в инфраструктуру области.

Общая сумма инвестиций планируется в размере 1,2 млрд евро. Сообщается, что после завершения строительства проект станет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией.

Реализация проекта планируется до конца 2022 года.

Финансирование проекта "Зофия" осуществляется с помощью банка JPMorgan и с привлечением мировых финансовых институтов и экспертов.

По словам регионального менеджера компании Власти Казака, в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции общей мощностью 792,5 МВт на территории Якимовской и Кирилловской территориальных общин в Запорожской области (проект "Зофия").

"Разработанна проектная документация, получены выводы о влиянии на окружающую среду. Подписаны соглашения о выполнении генеральных подрядных работ по китайской корпорацией СЕТ.

Проводятся работы по корректировке проектно и разрешительных документов в связи с изменением поставщиков ветрогенераторов и увеличения их мощности", - говорится в сообщении.

Напомним:

10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.