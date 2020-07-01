Новости 1 июля: остатки средств в казне, рынок газа, “инвестняни”

Об остатках средств на счетах. Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2020 года составили 75,7 миллиарда гривень, что является рекордным показателем за всю историю

Об "инвестнянях". Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

О монополии "Укрспирта". 1 июля отменяется государственная монополия на производство спирта.

О рынке газа. Кабмин продлил до августа спецобязательства"Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Это откладывает запуск рынка газа для населения с 1 июля, что было одним из требований соглашения с МВФ.

О реестре строительства. Кабинет министр поддержал экспериментальный проект внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Экономика карантина: избежать более глубокого кризиса еще можно

Удалось ли правительству за два месяца создать систему, которая предотвращает новые вспышки болезни, и позволило ли ослабление карантина разморозить экономику. (укр)

Сменить поставщика газа: как меняется процедура с 1 июля

Заменить компанию-поставщика газа можно будет в два этапа. Какой будет процедура и что это меняет для потребителей?(укр)

Экономическая правда