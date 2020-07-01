Кабмин отложил запуск рынка газа для населения на месяц

Кабмин продлил до августа спецобязательства"Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Это откладывает запуск рынка газа для населения с 1 июля, что было одним из требований соглашения с МВФ.

Об этом сообщает и.о. министра энергетики Ольга Буславець передает Интерфакс-Украина.

За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовом рынке, главная из них - определение поставщика газа последней надежды, которого не смогли определить срок.

1 июля Минэнергетики объявило конкурс по определению поставщика "последней надежды", он продлится до 7 июля.

Как сообщал ранее глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Валерий Тарасюк, единственное, что было сделано по состоянию на 23 июня - это то, что НКРЕКП упростила процедуру смены поставщика газа для населения.

Отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

Напомним:

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.