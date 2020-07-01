Кабмин поддержал внедрения э-системы строительства, которая заменит реестр ДАБИ
Кабинет министр поддержал экспериментальный проект внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц", - сообщает премьер.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что к системе будут подключены более 60 тыс. человек, в т. ч. архитекторы, аттестованные лица, органы местного самоуправления и т.п., которые будут иметь доступ исключительно по электронной подписью.
По его словам, реализация проекта предусматривает:
- с 6 июля внедрения нового современного и безопасного строительного реестра и публичного портала с полным доступом ко всем данным, в т. ч. на карте;
- предоставление автоматических услуг (без чиновника), что полностью нивелирует любые коррупционные риски (первые услуги заработают уже с 1 августа)
- создание и ведение всех документов в электронной форме сразу в системе (градостроительные условия, строительный паспорт).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua