Кабмин поддержал внедрения э-системы строительства, которая заменит реестр ДАБИ

Кабинет министр поддержал экспериментальный проект внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц", - сообщает премьер.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что к системе будут подключены более 60 тыс. человек, в т. ч. архитекторы, аттестованные лица, органы местного самоуправления и т.п., которые будут иметь доступ исключительно по электронной подписью.

По его словам, реализация проекта предусматривает:

- с 6 июля внедрения нового современного и безопасного строительного реестра и публичного портала с полным доступом ко всем данным, в т. ч. на карте;

- предоставление автоматических услуг (без чиновника), что полностью нивелирует любые коррупционные риски (первые услуги заработают уже с 1 августа)

- создание и ведение всех документов в электронной форме сразу в системе (градостроительные условия, строительный паспорт).

Экономическая правда