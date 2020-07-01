В Украине прекратила действовать госмонополия на производство спирта

1 июля отменяется государственная монополия на производство спирта.

Соответствующий закон вступил в силу 14 декабря 2019 года.

Отныне производить спирт этиловый (в том числе в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят, биоэтанол могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импортируют спирт только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешат ввод в эксплуатацию и выдачу разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Лица, которые приобрели имущество госпредприятия "Укрспирт", а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве по состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года алкогольные напитки для реализации на территории Украины будут производить с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, которые имеют статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Экономическая правда