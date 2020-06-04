Новости 4 июня: 5% падение,программа Кабмина, Зеленский и банки

О падении ВВП. Министерство экономики оценивает падение экономики Украины в январе-апреле 2020 году на уровне 5%, что соответствует прогнозу.

О программе Кабмина. Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.

О Зеленском и банках. Президент Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

О Коломойском и Центрэнерго. Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

О заводе Фирташа. Фонд госимущества назначил нового и.о. директора на Запорожский титано-магниевый комбинат, ранее назначение блокировалось через суды.

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Бизнес-партнер собственника "АТБ" Александр Настенко: В 1995-м мы зарабатывали 30 тысяч долларов в день чистыми на троих

Как региональному бизнесмену Александру Настенко удалось без конкурса получить лицензии на добычу углеводородов и редкоземельных металлов, что он намерен с ними делать и причем здесь министр внутренних дел Арсен Аваков?