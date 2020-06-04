Фонд госимущества назначил нового руководителя на "фирташевский" завод

Фонд госимущества назначил нового и.о. директора на Запорожский титано-магниевый комбинат, ранее назначение блокировалось через суды.

Об этом сообщает председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

"Официально сообщаю, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК".

На мой взгляд, показательно, что правительство еще в феврале согласовало кандидатуру нового руководителя ООО "ЗТМК", но дальнейшие действия по освобождению неэффективного руководства упорно блокировались судебными решениями, которые сопровождались информационными атаками на государство", - пишет он.

Сенниченко отмечает, что Запорожский титаново-магниевый - это стратегическое предприятие, единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства. Мощность производства в соответствии с проектом - 20 тыс. тонн в год. При том, убытки только в прошлом году составили 656 млн грн.

Сообщается, что перед новым руководителем ООО "ЗТМК" поставлена задача по уничтожению коррупционных схем для финансовой стабилизации объекта.

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Напоминаем:

12 декабря 2018 года суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

20 декабря Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение апелляционного суда.

В 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие "ЗТМК" стало обществом с ограниченной ответственностью.

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП "ЗТМК".

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Напомним, 23 сентября 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и в сотрудничестве со Службой безопасности по подозрению в растрате 492 миллионов гривен задержали Владимира Сивака директора Запорожского титано-магниевого комбината.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Фирташу Group DF компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн.

Однако Сивак перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.

Cоломенский районный суд Киева 26 сентября избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 56 дней с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 762 грн, на следующий день он вышел под залог.

29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака из-за отсутствия состава преступления.

Экономическая правда