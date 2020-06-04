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В Минэкономики оценивают падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года в 5%

Четверг, 4 июня 2020, 18:04
 

Министерство экономики оценивает падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5%, что соответствует прогнозу.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за апрель, который обнародовали на сайте Минэкономики.

"Как и ожидалось, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.

В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны", - говорится в обзоре.

"В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 оценен Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в I квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%), - добавили в ведомстве.

Напомним:

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Как сообщает Госстат, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

По данным инвесткомпании ICU падение ВВП Украины в апреле углубилось до 12% г / г в апреле с 4,5% г / г в марте.

Экономическая правда

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ВВП Минэкономики Украина

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