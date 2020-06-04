Рада отправила на доработку программу действий Кабмина

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.

За такое решение проголосовали 245 нардепов.

Перед этим во время виступления премьер Денис Шмыгаль заявил, что программу действий правительства обновили, добавив четкие сроки и планы реформ, но попросил Раду отправить программу на доработку, чтобы улучшить ее в сотрудничестве с комитетами ВР.

При обсуждении программы депутаты от разных фракций называли программу действий правительства "школьным рефератом" и заявляли о целесообразности отставки правительства. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о начале сбора подписей для отставки Кабмина.

Напомним:

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев заявил, что парламент отправит на доработку программу действий правительства.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.

Согласно тексту программы, до приоритетных региональных направлений деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствование административно-территориального устройства.

Экономическая правда