Суд оправдал директора ЗТМК Сивака – нет состава преступления

29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщила пресс-служба ЗТМК.

"У нас не было сомнений в победе. Дело было полностью сфабриковано, поэтому решение суда закономерно. Этим решением суд подтвердил, что выдвинутые антикоррупционными органами обвинения не имеют никакого правового основания и были попыткой НАБУ совершения политической расправы, – прокомментировал решение суда защитник Сивака Андрей Смирнов.

Он добавил, что понимает, что решение суда не окончательное и прокуратура будет его обжаловать в апелляции.

"Но мы уверены в невиновности Владимира Сивака и готовы это доказать в любом другом украинском или международном суде", - подчеркнул он.

По словам Смирнова, кроме голословных заявлений руководителей антикоррупционных органов, у них не было никаких реальных доказательств вины директора ЗТМК.

"За год досудебного следствия и три года судебных слушаний антикоррупционные органы так и не предоставили суду никаких доказательств вины Сивака", - отметил Смирнов.

Кроме того, добавил он, все без исключения свидетели и эксперты, которых сторона обвинения привлекла для дачи показаний против Сивака, опровергли выдвинутые обвинения и подтвердили правомерность действий директора предприятия.

По словам Смирнова, антикоррупционные органы понимали, что законным путем это дело выиграть невозможно.

"Поэтому они неоднократно прибегали к различным провокациям, организуя заказные пиар-кампании с помощью псевдоэкспертов и недобросовестных журналистов. Такие методы не имеют ничего общего с законом, поэтому очевидно, что они провалились, и суд принял законное решение по делу", - отметил он.

Ранее Соломенский суд г. Киева своим решением от 21 мая 2019 года также признал действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в деле по ЗТМК незаконными.

Обыски были проведены в офисах ряда юридических лиц, которые по мнению следствия были связаны с ЗТМК. По результатам судебного разбирательства суд обязал НАБУ вернуть изъятые в процессе обысков документы и технику из списка вещественных доказательств.

Решение Соломенского суда от 21 мая 2019 о незаконности действий НАБУ является уже шестым аналогичным решением по этому делу. Так, за два года досудебного следствия, которое продолжается с 2017 года, суд обязал НАБУ вернуть почти все изъятые вещи и документы.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" находится в общей собственности государства (51% через Фонд госимущества) и Дмитрия Фирташа (49% через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Напомним:

Дело Сивака полиция открыла еще в 2015 году.

Директора "ЗТМК" обвиняли в растрате средств предприятия в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Позже это дело было передано НАБУ, а потом им занялась САП. Все это время Сивак продолжал руководить госпредприятием.

Позже председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге на УП обвинил САП в том, что она "сливает" улики против Сивака и умышленно затягивает рассмотрение дела.

В ответ на это САП заявила, что не тормозит дело директора "фирташевского" завода.

В июле 2018 года Суд отобрал у Фирташа имущество завода и вернул государству, однако в ЗТМК пообещали оспорить такое решение суда.

В марте 2019 года Верховный суд заблокировал передачу ЗТМК государству. Завод продолжает контролировать Фирташ.

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Экономическая правда