Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не могут вернуть государству

Процесс возвращения государству металлургического гиганта, который контролирует Фирташ, максимально затягивается. Для чего это делается, кто покупает его продукцию и почему завод зарабатывает все меньше. (укр)

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), який контролює Дмитро Фірташ, нарешті можуть повернути у власність держави.

ЕП раніше розповідала про державно-олігархічне партнерство, у результаті якого Україна фактично втратила це стратегічне підприємство — єдиний у Європі завод з виробництва титанової губки.

Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання: 110 мільйонів доларів, які олігарх повинен був вкласти у модернізацію заводу, були витрачені менеджментом компанії не за призначенням.

Замість оновлення потужностей, кошти опинились на рахунках банку "Надра", яким володів той же Фірташ, а потім були направлені на погашення боргів.

У підсумку суд виніс рішення про повернення заводу державі.

Проте ЗТМК досі під контролем менеджменту олігарха. Процес повернення активу на баланс держави максимально затягується, прокурори нікуди не поспішають, а команда Фірташа в цей час вичавлює із заводу усе можливе, завантажуючи зношені потужності на повну.

У 2012 році фірма Tolexis Trading Ltd. купила 49% державного Запорізького титаномагнієвого комбіната (ЗТМК). За умовами підписаного договору власник повинен був внести 110 мільйонів доларів у статутний капітал підприємства для його модернізації.

У липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про кінець титанового свята Фірташа на ЗТМК.

Господарський суд Запорізькій області нарешті розірвав договір про заснування ТОВ "ЗТМК", який у 2013 році уклали Фонд державного майна України та компанія "Толексіс Трейдинг Лімітед", яка контролюється Фірташем. Розірвання договору означає повернення цілісного майнового комплексу заводу в управління Фонду держмайна, тобто — державі.

Юристи олігарха намагались оскаржити рішення, але апеляційна інстанція так само залишила його в силі . Наразі розгляд справи вже закінчено і 12 березня Верховний суд мав ухвалити остаточне рішення. Однак суддя взяла перерву до 15 березня, а потім пішла на лікарняний.

Перемога з гірким присмаком

Щоб повернути завод державі, антикорупційним прокурорам знадобилося понад 2 роки: у САП не могли дати ладу позову, плутали суди, забували сплатити судовий збір, прийти на засідання суду тощо.

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Спочатку прокурори САП не додали квитанцію про сплату судового збору до судового позову, потім додали не оригінал, а копію квитанції. Потім взагалі віднесли позов не в той суд.

Усі ці ненавмисні дії призвели до розтягування розгляду справи в суді на майже 2,5 роки. За цей час — а саме з 2015 до вересня 2018 року — компанії-прокладки з орбіти Фірташа купували у ЗТМК продукцію за "оптовою знижкою", через що завод міг втратити сотні мільйонів гривень.

Поки САП тинявся судами

За даними податкової, які опинились у розпорядженні ЕП, з 2016 року обсяги виробництва ЗТМК постійно зростали.

Зокрема, з 2016 року обсяг виробництва губчатого титану — основний продукт комбінату — виріс на 47,3%, або до 750 тон на місяць. Про цю перемогу писав і сам завод на сторінках власної заводської газети.

Враховуючи такі успіхи, підприємство мало б отримувати величезні прибутки та сплачувати з них податки. Але не в цьому випадку. Обсяги виробництва губки збільшувалися швидко, а прибутки ЗТМК йшли на спад.

За даними фінансової звітності, в 2015 році чистий прибуток ЗТМК становив 113,1 млн грн, в 2016 — 6,1 млн грн, в 2017 — 2,6 млн грн. За 2018 рік фінансова звітність ще не оприлюднена.

Титанова схема

Значний обсяг продукції заводу — титанової губки — йде на експорт. Відповідно до даних зі звіту про діяльність ТОВ "ЗТМК" за 2015 рік, основними покупцями титану були Tolexis International Limited, Тоlexis Enterprise AG та кіпрська компанія Titanium Standard Limited. Усі компанії входять у групу Дмитра Фірташа.

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2013 рік, Tolexis International Limited є власницею Tolexis Enterprise AG та сейшельської Lantana Ventures Limited. Основний вид діяльності — забезпечення логістики та транспортного обслуговування титанової сировини.

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Незважаючи на те, що власником Tolexis International Limited зазначено Андріану Піас, дана команія входить до групи DF. Це, зокрема, зазначається в обвинувальному акті США проти Фірташа від 20 червня 2013 року.

Відповідно до інформації, наданої ЕП прес-службою ТОВ "ЗТМК", з грудня 2015 року покупцем титану із ЗТМК стала інша компанія — Titanium Standard Limited, яка замінила вищезгадані Tolexis-и.

Власниками Titanium Standard Limited є два юристи — номінали з однієї компанії — Entgkar Antoniadis і Μapianna Papouli. Номінальний власник Толексісу та директори працюють у цій же компанії. Також Titanium має тих же аудиторів, що й кіпрські Tolexisи.

До 2015 року Titanium мала назву Opizea Holding Limited і була вона створена як холдингова компанія. Лише в 2014 році було додано новий вид економічної діяльності — продаж титану.

На факт, що компанія має відношення до групи DF, також "натякає" схожість логотипів та сайтів. Сайти хостяться в Україні, а телефон, вказаний на сайті Tolexis International Limited такий же, як і у Titanium Standard Limited.

Натомість, в Group DF, яка об'єднує усі активи Дмитра Фірташа, заперечують зв'язок з Titanium. "Не афілійована ні з групою компаній Group DF, ні з її акціонерами. Відносини компаній носять виключно діловий і партнерський характер", — зазначили в прес-службі холдингу.

У прес-службі ТОВ "ЗТМК" також цього не підтверджують.

Разом з тим речники визнають, що завод продає більшість продукції одному покупцеві та стверджують, що вигідніше працювати через посередника, ніж за прямими контрактами. "Це дозволяє уникати ризиків, пов'язаних з валютним контролем", — зазначається у відповіді ЗТМК.

Також в прес-службі підкреслюють, що Titanium є "міжнародною трейдинговою компанією, яка спеціалізується саме на дистрибуції титанової продукції та напівфабрикатів".

"Компанія має галузеву експертизу і широку клієнтську базу по всьому світу, що дозволяє їй забезпечувати стабільний викуп основного обсягу продукції ЗТМК", — наголошують в прес-службі ЗТМК.

Хоча важко зрозуміти, як лише за один рік Titanium могла отримати таку експертизу і обзавестися "широкою клієнтською базою". До кінця 2014 року компанія не мала жодних активів та продажів, накопичуючи лише збитки у зв’язку із адміністративними витратами, що зазначається у її фінансових звітах за 2014 та 2013 роки.

Отже, все вказує на те, що основними покупцями продукції ЗТМК після продажу 49% акцій підприємства Фірташу були компанії, пов'язані із олігархом.

Причому відомо, що компанії з приставкою Tolexis, які купували титанову губку у заводу до 2016 року, робили це за заниженими цінами.

Про це свідчить аудиторський звіт Державної фінансової інспекції, в якому зазначається, що продукція ЗТМК продавалась в той період за цінами, нижчими за собівартість та нижчими за мінімальний рівень цін на світових ринках — на 12%-17%.

Чи продовжував менеджмент Фірташа вдаватися до подібних схем після появи на горизонті нового партнера? Достеменно невідомо, утім фінансові результати ЗТМК з появою Titanium точно не покращились.

Так, маржа валового прибутку підприємства за 2016 та 2017 роки становила 7,8% та 8,9%. Ці показники є настільки низькими, що не покривають витрат на збут, адміністративні та інші операційні витрати, тому фінансовий результат від операційної діяльності взагалі збитковий. Прибутковість підприємства забезпечувалась за рахунок інших доходів — відсотки від розміщених на депозитних рахунках коштів, або перерахунок курсових різниць.

За даними податкової, які є в розпорядженні ЕП, Titanium Standard Limited купувала у ЗТМК титан губчастий марки ТГ-ТВ та титан губчастий марки ТГ-110 за цінами, нижчими за ринкові на 10-13%.

Враховуючи це, через співпрацю з Titanium Standard Limited ЗТМК могла втратити близько 360 млн грн.

Натомість, у відповіді на запит ЕП прес-служба ЗТМК зазначила, що оптовим покупцям титан продається за нижчими цінами.

Інші партнери ЗТМК: з Фірташем і без нього

У звітах ТОВ "ЗТМК" також були вказані українські компанії з групи Фірташа, які купували титан за "оптовими цінами". Йдеться про такі компанії як ПрАТ "Юкрейн Кемікал продактс", ТОВ "Титан України" та ТОВ "Інститут гірничо-хімічної промисловості".

В уже згадуваному аудиторському висновку від 20 липня 2015 року Державна фінансова інспекція згадує останню з них. За даними аудиторів, ЗТМК здавав в оренду приміщення ТОВ "Інститут гірничо-хімічної промисловості" за заниженими цінами.

Проте не лише компанії олігарха отримували договори зі "знижками". У пояснювальній записці до фінансової звітності за 2016 рік ЗТМК згадує про перемовини із компанією ОSTTOR — цій компанії завод збирався відвантажити титановий шлак у 2017 році.

Згадана компанія зареєстрована в Австрії, її власником з листопада 2016 року є Юрій Перцев , який раніше займав посаду заступника генерального директора з комерційних питань ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Перцев, зокрема, є фігурантом кримінального провадження НАБУ. Його звинувачують у продажу продукції ОГХК за заниженими цінами.

"Сировина реалізовувалась за заниженими цінами спочатку компаніям-посередникам (резидентам Австрії та Латвії), підконтрольним підозрюваним, а ті вже за ринковими цінами продавали її реальним іноземним компаніям-споживачам", — зазначається в повідомленні НАБУ.

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Близько 5 років завод знаходиться під контролем групи Фірташа. Протягом цього часу основними покупцями заводу були компанії-посередники з його орбіти, які сплачували так звану "оптову ціну" за титанову продукцію.

Більше того, Держфінінспекція раніше уже звертала увагу на те, що ЗТМК продає сировину за заниженими цінами. Компанії, які фігурували у звітах державних аудиторів у підсумку були замінені, але на їх місце прийшли "прокладки" з тієї ж орбіти.

Передбачалось, що це найближчим часом закінчиться і держава стане 100-вісотковим власником заводу, але через помилки САП "безкоштовна оренда" титанового комбінату триває і досі.

В якому стані буде ЗТМК, коли держава отримає його назад, наразі важко зрозуміти.