Фирташ продолжает судебную борьбу за возвращение титано-магниевого комбината

Компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение апелляционного суда по поводу расторжения договора с Фондом госимущества об учреждении ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат".

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания требует от Верховного суда отменить решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении учредительного договора ООО "ЗТМК" и возврате целостного имущественного комплекса (ЦИК) государству.

У Фирташа настаивают, что решения являются незаконными и необоснованными с юридической точки зрения.

В компании утверждают, что разрыв учредительного договора о создании ООО "ЗТМК" и передача ЦИК предприятия государству являются незаконными, в частности, потому что инвестор полностью выполнил условия договора, проинвестировав в ЗТМК 110 млн долл.

"Решения судов фактически легализуют право государства пренебрегать правами собственности, а также создают прецеденты, позволяющие государству аналогичным образом отбирать имущество любого другого инвестора", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 декабря суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

20 декабря Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

В 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие "ЗТМК" стало обществом с ограниченной ответственностью.

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП "ЗТМК".

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Напомним, 23 сентября 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и в сотрудничестве со Службой безопасности по подозрению в растрате 492 миллионов гривен задержали Владимира Сивака директора Запорожского титано-магниевого комбината.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Фирташу Group DF компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн.

Однако Сивак перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.

Cоломенский районный суд Киева 26 сентября избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 56 дней с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 762 грн, на следующий день он вышел под залог.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.

Экономическая правда