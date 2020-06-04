Лукашенко хочет уменьшить зависимость от рынка РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет диверсифицировать рынки и отказаться от экономической зависимости от РФ.

Об этом он заявил на совещании в четверг.

"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил президент Беларуси.

Напомним:

В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что страна не имеет задолженности за импортируемый природный газ.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Экономическая правда