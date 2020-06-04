Лукашенко хочет уменьшить зависимость от рынка РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет диверсифицировать рынки и отказаться от экономической зависимости от РФ.
Об этом он заявил на совещании в четверг.
"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.
"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил президент Беларуси.
Напомним:
В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.
В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что страна не имеет задолженности за импортируемый природный газ.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua