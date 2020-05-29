"Газпром" vs Беларусь: В Минске заявили, что не имеют долгов за импортируемый газ

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что страна не имеет задолженности за импортируемый природный газ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расчеты за поставленный природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами.

В настоящее время между субъектами хозяйствования есть разногласия по определению стоимости поставленного природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Как сообщает Интерфакс-Украина Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена ("Газпрому" - ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.