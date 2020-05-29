"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на сотни миллионов долларов

В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает РБК.

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", — сказал Миллер.

Глава "Газпрома" добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

Напомним:

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Как сообщает Интерфакс-Украина Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена ("Газпрому" - ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.