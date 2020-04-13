"Зачем с нас шкуру драть?": Лукашенко призвал РФ снизить цены на газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Об этом сообщает Белта.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим.

Зачем с нас шкуру драть?", - заявил Лукашенко критикуя российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом.

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Напомним:

Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила, что премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили стоимость российского газа для Беларуси.

Как сообщает Интерфакс-Украина Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена ("Газпрому" - ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

Экономическая правда