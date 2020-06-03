Законопроект об игорном бизнесе одобрили ко второму чтению – нардеп

Профильный комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об игорном бизнесе №2285-д.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" и первый заместитель Голуэй комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Говорят, что 21 из моих коллег по Комитету только одобрили ко второму чтению законопроект об игорном бизнесе №2285-д.

Мы с Галиной Васильченко покинули заседание из-за процедуры рассмотрения. В зале будет жарко", - написал Железняк.

Перед этим Васильченко сообщила в Facebook, что она вместе с Железняком покинула заседание комитета из-за процедуры рассмотрения поправок.

Она также опубликовала поправки в проект закона, на которых настаивал "Голос":

Игровые автоматы могут быть только в 5-ти звездочных отелях. Сейчас в законопроекте есть 3 и 4 звездные;

Должно быть ограничено количество игровых автоматов в стране с учетом численности населения. Эта норма была принята в 1 чтении, но она исчезла до 2 чтения;

Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем 500 м к дошкольным учреждениям образования, школам, детским развлекательным центрам. Хотя это положение было принято в 1 чтении;

Игровые автоматы если и размещать, то только в самых помещениях гостиниц, а не на "территории гостиниц", как говорится в законопроекте. Ведь такая трактовка дает много возможностей для злоупотреблений.

Напомним:

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе не стоит ожидать голосования во втором чтении за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

К законопроекту №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поступило почти 3,5 тысячи поправок, профильный комитет начал их рассмотрение 3 июня.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Предлагается разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

По мнению главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса. По его словами, с этим согласны президент и премьер-министр.

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"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

В апреле этого года парламент принял закон для борьбы с "поправочним спамом" - "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Наибольшее количество поправок - более 16 тысяч - было внесено в так называемый банковский законопроект, который сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Экономическая правда