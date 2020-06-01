К законопроекту об игорном бизнесе поступило 3,5 тысячи поправок - нардеп
К законопроекту №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поступило почти 3,5 тысячи поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.
"3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок в законопроект об игорном бизнесе 2285-д", - написал он.
Напоминаем:
16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Предлагается разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.
По мнению главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса. По его словами, с этим согласны президент и премьер-министр.
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"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе
В апреле этого года парламент принял закон для борьбы с "поправочним спамом" - "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".
Наибольшее количество поправок - более 16 тысяч - было внесено в так называемый банковский законопроект, который сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
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