Ожидать голосования за законопроект об игорном бизнесе на этой неделе не стоит – Арахамия

На этой неделе не стоит ожидать голосования во втором чтении за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом в комментарии журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, потому что его не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что его стоит ожидать на этой неделе.

На этой неделе будет один комитет сегодня, потом комитет на следующей неделе, дальше должно быть заключение о готовности ко второму чтению и потом голосование через неделю", - пояснил Арахамия.

По его словам, применение спецпроцедуры, которая позволит не учитывать отвергнутые комитетом поправки, маловероятно.

"Я не думаю, что будет спецпроцедуры. Думаю, что будет найден компромисс с авторами поправок путем переговоров", - добавил он.

Напомним:

К законопроекту №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поступило почти 3,5 тысячи поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Предлагается разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

По мнению главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса. По его словами, с этим согласны президент и премьер-министр.

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"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

В апреле этого года парламент принял закон для борьбы с "поправочним спамом" - "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Наибольшее количество поправок - более 16 тысяч - было внесено в так называемый банковский законопроект, который сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.