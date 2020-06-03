Ожидать голосования за законопроект об игорном бизнесе на этой неделе не стоит – Арахамия
На этой неделе не стоит ожидать голосования во втором чтении за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Об этом в комментарии журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".
"Нет, потому что его не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что его стоит ожидать на этой неделе.
На этой неделе будет один комитет сегодня, потом комитет на следующей неделе, дальше должно быть заключение о готовности ко второму чтению и потом голосование через неделю", - пояснил Арахамия.
По его словам, применение спецпроцедуры, которая позволит не учитывать отвергнутые комитетом поправки, маловероятно.
"Я не думаю, что будет спецпроцедуры. Думаю, что будет найден компромисс с авторами поправок путем переговоров", - добавил он.
Напомним:
К законопроекту №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поступило почти 3,5 тысячи поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня.
16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Предлагается разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.
По мнению главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса. По его словами, с этим согласны президент и премьер-министр.
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"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе
В апреле этого года парламент принял закон для борьбы с "поправочним спамом" - "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".
Наибольшее количество поправок - более 16 тысяч - было внесено в так называемый банковский законопроект, который сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
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