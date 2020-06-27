Министерство развития общин: главная задача разделить ГАСИ на два новых органа

Главная задача министерства развития общин и территорий разделить ГАСИ на два новых органа - Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в интервью изданию Mind.

"Реформа ГАСИ базируется на принципе личного декларирования: старт строительства или его ход, соответствие архитектурным проектам. И фиксация безусловной юридической ответственности, в т.ч. уголовной, участников процесса - технадзор, архитекторы, застройщики. Так это происходит в развитых странах", - рассказал Чернышев.

По его словам сейчас в активной фазе находится создание Государственной инспекции градостроительства. Она уже зарегистрирована, набираются люди, заявил министр.

Функции третьего ведомства, работа которого заключается в создании норм работы, может, по его словам, выполнять, Министерство развития общин и территорий.

На прошлой неделе Чернышев подписал штатное расписание нового ведомства, следующим шагом является законопроект, который предусматривает создание двух структур вместо ГАСИ, пишет издание.

Напомним

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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