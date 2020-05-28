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Кабмин запускает новую строительную инспекцию вместо скандальной ГАСИ

Четверг, 28 мая 2020, 09:00
 

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сказал Чернышев.

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.

Напомним:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Экономическая правда

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