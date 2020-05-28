Кабмин запускает новую строительную инспекцию вместо скандальной ГАСИ
Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.
"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сказал Чернышев.
По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.
Напомним:
13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.
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Экономическая правда
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