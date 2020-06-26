Новости 26 июня: дело Бахматюка, концессия, риелторы

О деле Бахматюка. Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии уголовного производства по факту завладения 1,2 млрд грн стабкредита, который НБУ выдал "ВиЭйБи Банку" Олега Бахматюка.

О концессии. 26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

О риелторах. Народные депутаты зарегистрировали законопроект "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риелторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию.

Об "Укрнафте". Члены наблюдательного совета компании "Укрнафта" избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко.

О благосостоянии украинцев. 37,6% украинцев считают, что по сравнению с апрелем 2019-го года уровень благосостояния их семьи ухудшился, 9% - считают, что уровень улучшился, 51,6% - не изменился.

О гендиректоре "Укрпочты". Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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Как настроить коммуникацию в команде: советы преподавательницы из Эдинбурга

Елена Ковальчук преподает курсы HR Management и "Организационное поведение" в Эдинбургской бизнес-школе. В вебинаре для предпринимателей она говорит о трех шагах, которые помогут строить коммуникацию с командой и мотивировать людей. (укр)

Антимонопольный комитет против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда

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