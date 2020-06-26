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"Укрнафта" получила нового главу набсовета вместо Витренко

Пятница, 26 июня 2020, 09:00
 
Николай Гавриленко

Члены наблюдательного совета компании "Укрнафта" избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напоминаем:

10 июня "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты", он также возглавлял набсовет. 

Новым представителем НАК в набсовете "Укрнафты" стал Гавриленко.

Ранее набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Экономическая правда

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