В НАБУ отреагировали на закрытие Венедиктовой дела Бахматюка

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии уголовного производства по факту завладения 1,2 млрд грн стабкредита, который НБУ выдал "ВиЭйБи Банку" Олега Бахматюка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Национальном антикоррупционном бюро отмечают, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу.

"НАБУ и САП подали 15 июня 2020 апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. Апелляционное производство открыто. Заседания назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось - его перенесли на 20 июля", - говорится в сообщении.

"Во-вторых, случались неединичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", - добавили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро подчеркивает, что дело нельзя закрывать, поскольку следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых - бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

"С февраля 2019 года, с тех пор когда подготовлены проекты сообщений о подозрении, НАБУ и САП находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения.

И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет означать, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) - никогда не будут возмещены государству", - отметили в ведомстве.

Напомним: