37% украинцев считают, что за год уровень их благосостояния снизился
37,6% украинцев считают, что по сравнению с апрелем 2019-го года уровень благосостояния их семьи ухудшился, 9% - считают, что уровень улучшился, 51,6% - не изменился.
Об этом сообщает исследование Центра Разумкова посвященном года президентства Зеленского.
Также половина респондентов считает, что экономическое положение Украины ухудшилось (7,4% полагают, что улучшилось, 36% - не изменился).
56% опрошенных почувствовали рост уровня цен и тарифов (10% думают, что ситуация с тарифами изменилась к лучшему, 29,9% - не почувствовали изменений).
70,3% респондетов согласны с тем, что предвыборные обещания президента о рабочих местах не выполнены, 15,9% считают, что они выполнены частично, 1,5% - полагают, что выполнены полностью.
71,5% отмечают, что президент не смог отстранить олигархов от влияния на политику.
Экономическая правда
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