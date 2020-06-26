37% украинцев считают, что за год уровень их благосостояния снизился

37,6% украинцев считают, что по сравнению с апрелем 2019-го года уровень благосостояния их семьи ухудшился, 9% - считают, что уровень улучшился, 51,6% - не изменился.

Об этом сообщает исследование Центра Разумкова посвященном года президентства Зеленского.

Также половина респондентов считает, что экономическое положение Украины ухудшилось (7,4% полагают, что улучшилось, 36% - не изменился).

56% опрошенных почувствовали рост уровня цен и тарифов (10% думают, что ситуация с тарифами изменилась к лучшему, 29,9% - не почувствовали изменений).

70,3% респондетов согласны с тем, что предвыборные обещания президента о рабочих местах не выполнены, 15,9% считают, что они выполнены частично, 1,5% - полагают, что выполнены полностью.

71,5% отмечают, что президент не смог отстранить олигархов от влияния на политику.

Экономическая правда