Магазины АТБ начали продавать алкоголь по паспорту в смартфоне
Сеть супермаркетов АТБ начала принимать цифровые документы на кассах при приобретении алкогольных и табачных товаров лицами старше 18 лет.
Об этом сообщается на странице приложения "Дия" в Twitter.
"Посетите АТБ и проверьте, как работает "Дия". Крупнейший ритейлер Украины официально принимает цифровые документы", - говорится в сообщении.
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Напоминаем:
При пересечении границы украинцы не могут аоспользоваться е-паспортом в приложении "Дія".
За три месяца через портал "Дія" открыли 16,1 тысячи ФОПов - это практически 45% от всех ФОПов, зарегистрированных за это время в Украине.
В приложение государственных онлайн-услуг "Дія" добавили цифровую автоцивилку. Отныне в цифровом доступе водителя будет полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и страховка.
Также в "Дія" появился ридер QR-кодов, новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.
Экономическая правда
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