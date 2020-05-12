"Дия" представила цифровую автогражданку

В приложение государственных онлайн-услуг "Дия" добавили цифровую автогражданку. Отныне в цифровом доступе водителя будет полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и страховка.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Минцифре объясняют принцип действия новой услуги: мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховой полис действителен в меню техпаспорта отобразится розовая бегущая строка "страховой полис действителен". Если нет, то желтая - "страховой полис недействителен".

Для отображения документа надо обновить приложение до версии 1.7.2.

Также в Минцифре еще раз отметили безопасности передачи персональных данных.

"Мы заботимся о вашей безопасности: архитектура "Дии" построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. "Дия" отражает их, только осуществляя разовый запрос.

При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах - используется двойное шифрование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в соответствующем постановлении Кабмина.

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Экономическая правда