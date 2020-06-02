При пересечении границы украинцы не могут аоспользоваться е-паспортом в приложении "Дія".

Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

Пограничники объясняют, что Кабмин принял постановление о признании е-паспортов цифровым аналогом бумажных документов для предоставления полиции и получения почтовых услуг, но оно не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу.

"На сегодняшний день граждане могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформления лиц на границе.

Предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенному соответствующему постановлению", - пояснили в ведомстве.

Напомним:

С апреля электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Экономическая правда