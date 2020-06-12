Федоров рассказал, сколько ФОПов открыли через портал "Дія" за 3 месяца

За три месяца через портал "Дія" открыли 16,1 тысяч ФОПов - это практически 45% от всех ФОПов, зарегистрированных за это время в Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь имея всего 10 минут времени и электронную подпись, не выходя из дома, можно стать предпринимателем.

Раньше нужно было проходить целый квест: идти к регистратору, затем в налоговую, а затем снова возвращаться к регистратору, чтобы дозаполнить документы", - написал он.

"За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 5000 ФОПов, из них 2,1 - онлайн на портале Дія. Такие цифры свидетельствуют, что темпы регистрации физических лиц предпринимателями возвращаются к докарантинному уровню.

92% пользователей портала довольны услугой. Такая цифра не только радует, но и вдохновляет на другие цифровые преобразования в стране", - добавил министр.

Федоров анонсировал презентацию обновленной услуги по регистрации ООО.

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Экономическая правда