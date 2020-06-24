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В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3% — прогноз КШЭ

Среда, 24 июня 2020, 18:57
 

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 5,3%, инфляция - ускориться до 5,5-5,7%, а курс гривни к доллару составит 27,9 - 28,1.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики.

"Потребительская инфляция продолжила замедляться и в мае обновила свой минимум с 2013 года - 1,7% г/г. В дальнейшем ожидаются восстановления спроса и цен на энергоносители и определенное ослабление обменного курса гривнм до конца года - эти факторы обусловливают ускорение инфляции до 5,5 - 5,7% к концу года", - говорится в прогнозе.

"Низкая инфляция позволила НБУ снизить учетную ставку до самого низкого в истории уровня - 6%.

Это стало сюрпризом для большинства прогнозистов, которые в среднем предусматривали ставку на конец этого года около 6,5% и ее маржинальное снижение в следующем году", - добавили в КШЭ.

Напомним:

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Экономическая правда

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ВВП инфляция

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