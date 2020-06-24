Банки уже выдали "теплых кредитов" на более чем 600 миллионов

С начала действия программы в 2020 году банки выдали населению и ОСМД более 600 млн грн "теплых кредитов".

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что за прошедшую неделю выдали более 75 млн грн кредитов.

В частности, более 53 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; свыше 20 млн грн - для ОСМД и ЖСК; 1,8 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"В общем, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысячи семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн "теплых кредитов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.

31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

6 апреля Приватбанк начал кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

Экономическая правда