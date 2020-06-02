В мае банки выдали "теплых" кредитов на более чем 330 миллионов
В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
В то же время в апреле, за первые три недели работы программы, предоставили 64 млн грн таких кредитов.
В мае наибольшую сумму средств - 222 млн грн - привлекли украинские семьи для внедрения мероприятий по энергосбережению в частных домах
ОСМД и ЖСК получили более 100 млн грн на утепление многоэтажек.
А 4,5 млн грн выдали домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.
"Всего с начала действия программы в апреле этого года и по сей день почти 46 тысяч семей привлекли около 400 млн грн "теплых кредитов".
В тройку регионов-лидеров по наибольшему объему полученных в этом году кредитов вошли Днепропетровская (45 млн грн), Киевская (40 млн грн) и Сумская области (15 млн грн)", - говорится в сообщении.
Напомним:
31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.
В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.
6 апреля Приватбанк начал кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.
Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.
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