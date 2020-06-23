ОГХК и "Центрэнерго" заинтересовали большой инвестфонд из ОАЭ — МИД

Инвестфонд Mubadala (ОАЭ) заинтересован в семи украинских предприятиях, среди которых Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго и ряд Облэнерго.

Об этом стало известно на встрече Министерства иностранных дел и Фонда госимущества с Mubadala.

Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в ОАЭ установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и Фондом государственного имущества Украины.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ, уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, который сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

"Я очень доволен, что фонд Mubadala заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины, и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным ", - заявил по итогам встречи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Справка: Международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами более чем 850 млрд. долларов.

Напомним:

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании.

В Фонде госимущества планируют провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Экономическая правда