"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 82 кредита

За прошедшую неделю банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдали 721 кредит на общую сумму почти в более чем полмиллиарда гривен (509,43 миллиона грн.).

"Расширение круга уполномоченных банков увеличивает количество предпринимателей, которые имеют возможность получить государственную поддержку. Только за одну прошлую неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия Программы кредитов", - заявил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

В Минфине напомнили, что на прошлой неделе правительство упростило условия участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.