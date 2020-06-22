"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 82 кредита
За прошедшую неделю банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Всего, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдали 721 кредит на общую сумму почти в более чем полмиллиарда гривен (509,43 миллиона грн.).
"Расширение круга уполномоченных банков увеличивает количество предпринимателей, которые имеют возможность получить государственную поддержку. Только за одну прошлую неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия Программы кредитов", - заявил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.
В Минфине напомнили, что на прошлой неделе правительство упростило условия участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.
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Напомним:
За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.
Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.
За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.
Экономическая правда
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