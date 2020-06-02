Новости 2 июня: украинские оффшорники, требования МВФ и отставка Пышного
Об украинских оффшорниках. Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм. В реестре фигурируют фамилии экс-нардепов, олигархов и руководителей госпредприятий.
О требованиях МВФ. 5 июня Международный валютный фонд должен одобрить новую кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов, ЭП стало известно, на что будет ориентироваться МВФ в оценке действий правительства.
Об инвентаризации лесов. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий ведения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.
Об отставке Пышного. В Министерстве финансов уже определили 5 финалистов конкурса на должность главы правления Ощадбанка, среди которых нет действующего главы Андрея Пышного.
О монополии Ахметова. Антимонопольный комитет квалифицировал действия "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" Рината Ахметова в зоне "Бурштынского энергоострова ", как злоупотребление монопольным положением.
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