Рада приняла закон об инвентаризации лесов в Украине

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий ведения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.



Соответствующий законопроект №2379 во вторник поддержали 322 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.



"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - говорится в пояснительной записке к документу.



В ней отмечается, что национальная инвентаризация лесов в Украине позволит обеспечить органы государственной власти и общества в получении статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов, их ресурсного потенциала для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.



Законопроект предусматривает, что проведение национальной инвентаризации лесов осуществляется за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством. Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом министров .



В документе отмечается, что сведения, полученные по результатам инвентаризации, должны безотлагательно вносится в Государственный земельный кадастр.