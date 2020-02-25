Компания Ахметова заработала более 200 миллионов на торговле электроэнергией

Чистая прибыль компании Д.Трейдинг, осуществляющей торговлю электроэнергией, газом, газовым конденсатом и углем за 9 месяцев 2019 года составила 236,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании, который есть в распоряжении Экономической правды.

Валовая прибыль трейдера составила 1,735 миллиарда гривен. Чистый доход от реализации продукции - 24,09 миллиарда гривен.

Чистая прибыль другой структуры ДТЭК - угледобывающего предприятия "Павлоградуголь" - за 9 месяцев 2019 года составила 5,744 миллиарда гривен после налогообложения. Валовая прибыль "Павлоградугля" составила 10,27 млрд грн, чистый доход от реализации продукции - почти 25 млрд гривен.

ООО "Д.Трейдинг" из структуры ДТЭК осуществляет оптовую торговлю электроэнергией, природным газом и углем на внутреннем и внешних рынках энергоресурсов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" Рината Ахметова.

Напоминаем:

Компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен.

Самый большой долг в размере 362,50 млн грн накопила "Д.трейдинг", которая перестала платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

"ДТЭК-Западэнерго" с октября накопила долг 118,86 млн грн. Еще 63,12 млн грн должна "ДТЭК Павлоградуголь".

Экономическая правда