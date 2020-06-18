Новости 18 июня: Кабмин без иммунитета, электроэнергия для РФ, Нафтогаз и Газпром

О Кабмине. Верховная Рада на заседании 18 июня не поддержала обновленную программу действий правительства. По итогам неудачного голосования правительство не получит годовой иммунитет от увольнения.

Об электроэнергии. "Укрэнерго" возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

О Газпроме. Группа "Нафтогаз" продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к "Газпрому", принимая во внимание высокую стоимость ведения разбирательств в международных судах.

О Бахматюке. Верховный суд вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления НБУ о выводе с рынка банка бизнесмена Олега Бахматюка "Финансовая инициатива".

О дорогах. Парламент поддержал в целом законопроект №3509, который добавляет к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также приобретение оборудования для медицинских учреждений. Речь идет о выделении 35 млрд грн.

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"Дизель-шоу": как Коломойский дожимает ограничение импорта нефтепродуктов

Группа "Приват" Игоря Коломойского с помощью медийного и политического давления вплотную приблизилась к ограничению импорта нефтепродуктов из России. Удастся ли олигарху "дожать" правительство и какими будут последствия для потребителей? (укр)

Экономическая правда