Верховный суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка Бахматюка

Верховный суд вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления НБУ о выводе с рынка банка бизнесмена Олега Бахматюка "Финансовая инициатива".

Об этом сообщает пресс-служба компании Бахматюка "Укрлендфарминг" со ссылкой на копию решения суда от 17 июня.

Согласно документу, суд не удовлетворил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов на решение судов предыдущих инстанций.

"Суд признал действия НБУ противоправными и отменил постановление правления Национального банка. Мы боролись за справедливость 5 лет. Это решение поставило точку в этой истории", - заявил Бахматюк.

"Решение суда подтвердило мои слова, которые я сказал на второй день после решения НБУ о выводе банка с рынка: это был абсолютно стабильный банк, он имел возможность и дальше успешно работать, обслуживать депозиты и кредиты.

Решение тогдашнего руководства НБУ, которое принимало такое неправомерное решение, было преступным", - добавил бизнесмен.

"Основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая Инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были ОВГЗ.

Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка "Финансовая Инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в 2017 году суды признали незаконным списание ОВГЗ, а в 2018 году НБУ компенсировал 618,450 млн грн.

Как отметил Бахматюк, на момент вывода с рынка активы банка составляли 15,3 млрд грн, а депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн.

Напомним, что Нацбанк в феврале 2015 года признал банк "Финансовая инициатива" проблемным, а в июне того же года - неплатежеспособным.

Читайте также: Олег Бахматюк: НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Злочин і покарання: Як банкрутували банки, хто винен і кого переслідує українська влада

Напомним:

28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.