Могут повторить: "Нафтогаз" рассматривает возможность новых исков к "Газпрому"
Группа "Нафтогаз" продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к "Газпрому", принимая во внимание высокую стоимость ведения разбирательств в международных судах.
Об этом сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль передает Интерфакс-Украина.
"Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", – сказала она.
Кроме того, Зеркаль уточнила необходимость принимать во внимание положения подписанного в конце 2019 года транзитного контракта.
"Мы являемся добросовестной стороной контракта, подписанного в конце 2019 года, и не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств", –добавила она.
Напомним:
Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что компания изучает возможности для подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС.
В частности, изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ – Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.
В феврале 2018 Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
Позже "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом
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