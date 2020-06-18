"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии в РФ и Беларусь

"Укрэнерго" возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что 18 июня проведут суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня.

А месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль пройдет 22-23 июня.

"Таким образом, будет возобновлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь).

Напомним, с 12 апреля 2020 года Укрэнерго соответствии с вышеупомянутым постановлением НКРЭКУ ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним:

НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

НКРЭКУ выступает за возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина, чтобы обеспечить на рынке конкуренцию.

Экономическая правда