НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе — это отсрочит его рассмотрение в Раде
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.
Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении ЭП.
"НАПК информирует о начале проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 2285-д от 18.12.2019", - говорится в документе.
Напомним:
17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
В законопроекте, подготовленном ко второму чтению предлагается создать Комиссию по регулированию рынка азартных игр, которая будет лицензировать и мониторить рынок.
Этот пункт не совпадал с видением законопроекта главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили, большинство предложений которого отвергли.
Однако, президент прислушался к Саакашвили по поводу коррупционных рисков по созданию комиссии и выступил против.
По предложению Саакашвили, вопрос определения уполномоченного органа предлагалось отдать на усмотрение Кабмина.
Впрочем, налоговый комитет поступил иначе и даже поддержал поправку депутата фракции СН Александра Дубинского, которая дает квоту налоговому комитету на назначение членов упомянутой комиссии.
Также в законопроекте упоминается обязательное использование системы онлайн-мониторинга, которая сможет заработать через 2,5 года.
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Экономическая правда
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