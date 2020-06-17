В среду определят победителя конкурса на главу Ощадбанка — СМИ

Наблюдательный совет Ощадбанка в среду в течение дня заслушает 3 окончательных финалистов конкурса на должность главы правления банка и выберет победителя.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в Минфине.

Как отмечает издание, 3 окончательных финалиста конкурса - Сергей Наумов (действующий глава Пиреус Банка), Антон Тютюн (заместитель главы Ощаданка) и Геннадий Хелемский (директор департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка).

"Они предоставят свои видения развития госбанка и члены наблюдательного совета выставят им баллы", - говорится в сообщении.

При этом, кандидаты Наумов и Тютюн уже прошли собеседование и подтвердили эту информацию изданию.

"С 17:00 до 19:00 состоится внеочередное заседание совета по Zoom, на котором они определятся с головой", - отметил собеседник FinClub.

Таким образом, еще 2 кандидата: Галина Пахачук (заместитель главы правления Приватбанка) и Сергей Магдич (заместитель главы ПУМБ) выбыли из конкурса.

Напомним:

В Министерстве финансов уже определили 5 финалистов конкурса на должность главы правления Ощадбанка, среди которых нет действующего главы Андрея Пышного.

В мае "в связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" набсовет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").

Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

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