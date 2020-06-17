"Доступные кредиты 5-7-9%": Кабмин смягчил требования к заемщикам

Кабмин снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, предусмотрены изменения по смягчению требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса, а также - снятие ограничений по направлениям использования этих средств.

В рамках госпрограммы предприниматели могут получить кредиты на развито бизнеса сроком до 5 лет размером до 3 млн грн.

Государство при этом компенсирует бизнеса часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых.

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда