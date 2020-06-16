Фонд госимущества отстранил и.о. главы ОГХК Макарова после 2-месячного пребывания на больничном
Фонд госимущества отстранил от должности и.о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Михаила Макарова в связи с состоянием здоровья.
Об этом сообщает Фонд в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".
19 февраля Макарова был назначен и.о. главы правления ОГХК. 8 апреля Макаров сообщил, что в связи с состоянием здоровья на период его временного отсутствия в соответствии с предписаниями устава полномочия и.о. председателя правления осуществлять первый заместитель председателя Питер Дэвис.
"20 мая в фонд обратилось правления "ОГХК" с просьбой рассмотреть вопрос отстранения Макарова в связи с невозможностью им выполнять обязанности руководителя предприятия по состоянию здоровья.
Учитывая тот факт, что Макаров с 8 апреля года находится на больничном, отношения к управлению компанией фактически не имеет, он был отстранен", - констатируется в информации ФГИ во вторник.
Как сообщалось, ФГИ в рамках продолжения политики оздоровления кадровой и финансовой ситуации на госпредприятиях с целью их подготовки к конкурентным приватизационных конкурсов 19 мая 2020 снова обновил состав правления ОГХК.
При этом уточнялось, что в новый состав правления ОГХК вошли глава направления коммерции и сбыту Татьяна Гогенко, глава финансового направления Юрий Кияшко, глава службы безопасности компании Юрий Соловей, руководитель юридического направления Леонид Бортничук и заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления Артур Сомов.
Напомним:
19 мая неизвестные подожгли авто руководителя отдела экономики и финансов "Объединенной горно-химической компании" Кириченко А.Н.
Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.
В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.
Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.
(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).
Позже Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".
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