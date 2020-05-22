Топ-менеджеру ОГХК подожгли авто: подозревают бывшее руководство

19 мая 2020 неизвестные подожгли авто руководителя отдела экономики и финансов "Объединенной горно-химической компании" Кириченко А.Н.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Сообщается, что это не первый случай преступных действий в отношении сотрудников ОГХК, связанные с их профессиональной деятельностью.

В ночь с 16 на 17 мая 2020 неизвестные совершили незаконное проникновение в помещение члена правления является ОГХК Кияшко Ю.В., который отвечает за финансовое направление в компании, откуда похитили ноутбук и рабочую документацию.

Новое руководство ОГХК видит в действиях злоумышленников продолжение попыток олигархических групп любой ценой вернуть рычаги управления компанией. 19 мая 2020 произошло обновление правления АО "Объединенная горно-химическая компания", что является продолжением курса кадрового и финансового оздоровления предприятия и его подготовки к приватизации.

"Попытки олигархических групп вернуть контроль над предприятием обречены на неудачу. ОГХК потеряла статус "кормушки" для дельцов, которые последние годы вымывали финансовые ресурсы предприятия.

Стратегическому курсу на ликвидацию коррупционных схем и проведению приватизации ОГХК альтернативы нет", - заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ОГХК Питер Дэвис.

По факту поджога правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ( "Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок десять лет.

В ФГИУ подчеркивают, что вместе с тем, доступ к сайту и к другим информационным ресурсам ОГХК, которые являются собственностью государства как единственного акционера компании, продолжает незаконно находиться под контролем сторонних частных лиц, и используется для информационных атак на государственные органы власти.

Напомним:

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

Позже Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".

Экономическая правда