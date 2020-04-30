Суд отменил восстановление в должностях экс-менеджеров ОГХК, доступ к сайту заблокирован

29 апреля Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам временно исполняющего обязанности главы правления ОГХК Питера Дэвиса, сейчас идет работа по ликвидации негативных последствий, возникших в результате деятельности коррумпированных бывших руководителей компании - главной причины системных проблем на предприятии.

Сообщается, что только по одному эпизоду расследования НАБУ, преступные действия бывшего руководства ОГХК нанесли предприятию ущерб в размере 13 млн долларов.

В ФГИУ подчеркивают, что вместе с тем, доступ к сайту и к другим информационным ресурсам ОГХК, которые являются собственностью государства как единственного акционера компании, продолжает незаконно находиться под контролем сторонних частных лиц, и используется для информационных атак на государственные органы власти.

Новости и другие информационные материалы о деятельности государственной компании будут публиковаться на официальном веб-сайте Фонда государственного имущества.

Напомним:

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

В Фонде отметили, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Работу офиса предприятия возобновили.

Экономическая правда