Суд отменил восстановление в должностях экс-менеджеров ОГХК, доступ к сайту заблокирован
29 апреля Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам временно исполняющего обязанности главы правления ОГХК Питера Дэвиса, сейчас идет работа по ликвидации негативных последствий, возникших в результате деятельности коррумпированных бывших руководителей компании - главной причины системных проблем на предприятии.
Сообщается, что только по одному эпизоду расследования НАБУ, преступные действия бывшего руководства ОГХК нанесли предприятию ущерб в размере 13 млн долларов.
В ФГИУ подчеркивают, что вместе с тем, доступ к сайту и к другим информационным ресурсам ОГХК, которые являются собственностью государства как единственного акционера компании, продолжает незаконно находиться под контролем сторонних частных лиц, и используется для информационных атак на государственные органы власти.
Новости и другие информационные материалы о деятельности государственной компании будут публиковаться на официальном веб-сайте Фонда государственного имущества.
Напомним:
Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.
В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.
Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.
(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).
В Фонде отметили, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Работу офиса предприятия возобновили.
Экономическая правда
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