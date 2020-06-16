"Альтернатива есть": Лукашенко про цены на российский газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что альтернатива поставок газа из РФ есть, и что основные експортеры газа "дерутся" за беларуский рынок.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки передает БЕЛТА.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - заявил Лукашенко.

Напомним:

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет диверсифицировать рынки и отказаться от экономической зависимости от РФ.

В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что страна не имеет задолженности за импортируемый природный газ.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.