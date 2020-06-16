В этом году население и ОСМД получили около 530 миллионов гривен "теплых кредитов"
С начала действия программы в этом году население и ОСМД получили в банках около 530 млн грн "теплых кредитов".
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Отмечается, что с 1 по 15 июня этого года банки выдали 135 млн грн "теплых кредитов".
В частности, более 114 млн грн - для частных домохозяйств на энергоэффективные мероприятия, более 18 млн грн - для ОСМД и ЖСК на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках и больше 3 млн грн - для физических лиц на твердотопливные котлы.
"Наибольший спрос в программе сохраняется со стороны физических лиц. Частные домохозяйства имеют широкий выбор энергоэффективных мероприятий, а от государства им предусмотрено возмещение 35% суммы кредита", - говорится в сообщении.
Напомним:
В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.
31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.
В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.
6 апреля Приватбанк начал кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.
Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.
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